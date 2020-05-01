İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bini geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bini geçti - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bini geçti

6 saat önce

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 269 artarak, 28 bin 236'ya yükseldi.

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bini geçti, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 269 artarak, 28 bin 236'ya yükseldi.


Ülkede iki ayı aşkındır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 100 bin 943'e geriledi. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 207 bin 428 oldu.


Sivil Savunma verilerinde, iyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 304'lük artışla 78 bin 249'a çıktığı kaydedildi.


Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 269 daha artarak, 28 bin 236'ye yükseldiği belirtildi.


Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 1694 olan sayının bugün 1578'e gerilediği kaydedildi.


Sivil Savunmanın verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar, 2 milyon 53 bin 425 test yapıldı.


Başbakan Conte'den özür mesajı


Başbakan Giuseppe Conte, 1 Mayıs dolayısıyla Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgını dolayısıyla iş dünyasının zor bir sınamadan geçtiğini ifade etti.

Salgını önlemeye yönelik tedbirler sayesinde 4 Mayıs pazartesi günü başlayacak "2. Aşama" ile 4 milyon kişinin iş başı yapacağını hatırlatan Başbakan, işe döneceklerin sağlık koşulları bakımından sıkı protokollere tabi olacaklarını kaydetti.

Ülkenin farklı yerlerinden aldığı bazı mektupları da paylaşan Conte, daha önce açıkladıkları mali destek paketlerine göre yapılan ödemelere de değinerek, "Hükümet adına mali ödemelerde yaşanan gecikmeler dolayısıyla özür diliyorum. İlgili finansmanların bir an önce sağlanması için baskı yapacağız." ifadelerini kullandı.


Başbakan Conte, halktan gelen tavsiye, talep, öfke, sıkıntıları duymamış gibi yapmayacağını belirterek, "Bugünü onurlandırmanın tek yolu bu. Bugün 1 Mayıs." dedi.

1 Mayıs, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 07:18 Kaynak: AA


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