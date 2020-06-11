İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 167'ye yükseldi - Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 53 artarak 34 bin 167'ye yükseldi.



Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1073'lük düşüşle 30 bin 637'ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı 236 bin 142'ye ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 379 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 1399'luk artışla 171 bin 338'e çıktı.



Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 53 artarak 34 bin 167'ye yükseldi.



Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 249 olan sayı, bugün 236'ya geriledi.



Ülke genelinde bugüne kadar, 4 milyon 433 bin 879 test yapıldı.



Bu arada, Sağlık Bakanı Roberta Speranza, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmada, virüsün bulaşma katsayısının (Rt) ülke genelinde 1'in altına düştüğünü ancak salgının henüz bitmediğini belirtti.

Speranza, ihtiyatlı olmaya devam etmeleri gerektiğini ifade ederek "Bu salgını kesin olarak yenecek unsur olan aşı bulunmadan kesinlikle güvende olmayacağız." dedi.