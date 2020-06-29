İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 744'e yükseldi - Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak 34 bin 744'e yükseldi.



Ülkede 4 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.



Bakanlığın paylaştığı verilere göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 185'lik düşüşle 16 bin 496'ya geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 240 bin 436'ya ulaştı. Son 24 saatte 126 yeni vaka kaydedildi.



İyileşenlerin sayısı bugün 305'lik artışla 189 bin 196'ya çıktı.



Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte sadece 6 artarak 34 bin 744'e yükseldi. Bugünkü günlük ölüm sayısı, 29 Şubat'tan bu yana kaydedilen en düşük günlük sayı oldu.



Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 341 bin 837 test yapıldı.



Diğer yandan, ülkede salgının merkez üssü olan Lombardiya Bölgesi'nde, virüsün yayılmasının devam etmesi sebebiyle 14 Temmuz'a kadar açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirildi.