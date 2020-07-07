İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 899'a yükseldi - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 899'a yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 30 artarak 34 bin 899'a yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 30 artarak 34 bin 899'a yükseldi.

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İtalya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki aktif vaka sayısı 467 düşüşle 14 bin 242'ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 241 bin 956'ya ulaştı. Son 24 saatte 138 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 574 artışla 192 bin 815'e çıktı.


Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 30 artarak 34 bin 899 olurken, günlük ölü sayısındaki artışın dün 8 iken bugün 30'a yükselmesi dikkati çekti.

Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 703 bin 673 test yapıldı.

İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 19:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 899'a yükseldi - Son Dakika
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