İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 42'ye yükseldi - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 42'ye yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 14 artarak 35 bin 42'ye yükseldi.

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