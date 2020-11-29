İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 55 bine yaklaştı - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 55 bine yaklaştı

29.11.2020 20:37
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 55 bine yaklaştı, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 541 artarak 54 bin 904'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 541 artarak 54 bin 904'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 20 bin 648 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgın başladığı şubat ayından beri virüs bulaşan kişi sayısı toplam 1 milyon 585 bin 178 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 795 bin 771'e yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 753'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 541 artarak 54 bin 904'e çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 13 bin 642 artışla 734 bin 503 oldu.

Bu arada, ülkede son haftalarda vaka sayılarında düşüş olmasından sonra Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın kararıyla Lombardiya, Piyemonte ve Kalabriya bölgeleri "yüksek riskli kırmızı" kategoriden çıkarılarak risk ve tedbir seviyesinin daha düşük olan "orta-yüksek riskli turuncu" kategoriye alındı. Turuncu kategorideki bölgeler Ligurya ve Sicilya ise "orta riskli sarı" kategoriye alındı.

Böylece son kararnameden sonra ülkede 5 bölge "kırmızı" kategoride, 9 bölge "turuncu" ve 7 bölge de "sarı" kategoride bulunuyor.

İtalyan hükümeti, salgının ikinci dalgasıyla ilk dalgadaki topyekun kapanma yerine 3 aşamalı risk ve ona uygun tedbir stratejisini 4 Kasım'da yürürlüğe koymuştu.

İtalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 55 bine yaklaştı - Son Dakika


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