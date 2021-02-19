İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 95 bini geçti - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 95 bini geçti

19.02.2021 20:09
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 95 bini geçti, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 353 artarak 95 bin 235 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 353 artarak 95 bin 235 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 297 bin 128 testte 15 bin 479 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 2 milyon 780 bin 882'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 382 bin 448'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 353 artarak, 95 bin 235'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 17 bin 170 artışla 2 milyon 303 bin 199'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 3 milyon 331 bin 530 oldu. Aşılananların 1 milyon 320 bin 1'inin ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Kovid-19'un mutasyona uğramış türleri vakaları artırıyor

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS), salgının gidişatına dair açıkladığı haftalık raporunda, ülke genelinde virüs bulaşma katsayısının 27 Ocak-9 Şubat döneminde 0,99'a yükseldiği belirtildi.

Rapora ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan ISS Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, Kovid-19'un İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika gibi ülkelerde görülen mutasyona uğramış daha bulaşıcı türlerine işaret ederek, "Şu anda ülke genelinde düşük riskli kategoride birkaç bölge var. Bulaşma katsayısı, ulusal düzeyde görülme sıklığı artıyor. Ortalama 1 civarında. Bütün bunlar, görünüşte stabil görünen senaryonun gerçekte nasıl daha kötüye gittiğini gösteriyor. Özellikle varyantlar konusunda azami dikkat gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Brusaferro, 80 ve üzeri yaş grubundaki yayılmanın yavaşladığına dikkati çekerek, "Bu aşılama kampanyasının ilk etkilerini ve ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." dedi.

İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 95 bini geçti - Son Dakika


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