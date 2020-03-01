İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor - Son Dakika
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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor

6 saat önce

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi.

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi.


Ülkede 21 Şubat Cuma patlak veren koronavirüs vakaları, hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.


Borrelli, hastalığın bulaştığı kişi sayısının bin 577'ye ulaştığını, ölü sayısının da düne göre 5 artarak 34'e yükseldiğini açıkladı.


Sivil Savunma Genel Müdürü, 140 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, buna karşın şu ana kadar 83 kişinin ise iyileştiğini aktardı.


Kovid-19'un ülkenin kuzeyinde Friuli-Venezia Giulia ve Piyemonte bölgelerinde de yayıldığı belirtildi.


984 vakayla ülkede en çok vakanın görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nde bölgesel yönetim başkanı Attilio Fontona, bölgelerinde durumun kritik olduğunu belirterek, emekliye ayrılmış doktorları göreve çağırdı.


Lombardiya Bölgesi'nde okullar 8 Mart'a kadar tatil edilirken, bölgenin merkezi Milano'daki dünyaca ünlü Scala Operası'nda da etkinliklere bir hafta ara verildiği kaydedildi.

Öte yandan American Airlines, koronavirüs vakalarının yoğun olarak görüldüğü Milano'ya seferlerini 24 Nisan'a kadar durdurduğunu duyurdu. Şirketin bu kararı, dünkü AA198 sefer sayılı New York JFK-Milano seferini yapacak mürettebatın, uçmayı reddetmesinin ardından geldi.


Çekya'da ilk vaka

Çekya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.

Sağlık Bakanı Adam Vojtech, 3 kişide Kovid-19 vakası tespit edildiğini açıkladı.

Hastalardan ikisinin Çekya birisinin ABD vatandaşı olduğunu belirten Vojtech, hastaların hayati tehlikesinin bulunmadığını ifade etti.

Dominik Cumhuriyeti'ne de sıçradı

Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde İtalya vatandaşı bir kişide Kovid-19 tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanı Rafael Sanchez Cardenas, ülkeye 22 Şubat'ta giriş yapan 62 yaşındaki bir İtalyanda Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Latin Amerika ülkelerindeki Kovid-19 vakaları ilk Brezilya'da, ardından Meksika ve Ekvador'da görülmüştü.

Milano, İtalya, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:40 Kaynak: AA
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