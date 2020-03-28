İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 889 artarak 10 bin 23'e yükseldi - Son Dakika

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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 889 artarak 10 bin 23'e yükseldi
6 saat önce
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 889 artarak 10 bin 23'e yükseldi.
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 889 artarak 10 bin 23'e yükseldi
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 08:14 Kaynak: AA
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