İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 756 artarak 10 bin 779'a yükseldi - Son Dakika

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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 756 artarak 10 bin 779'a yükseldi
6 saat önce
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 756 artarak 10 bin 779'a yükseldi.
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 756 artarak 10 bin 779'a yükseldi
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 07:10 Kaynak: AA
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