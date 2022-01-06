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İtalya'da Kovid-19'la mücadelede 50 yaş üzerine aşı zorunluluğu getirildi - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19'la mücadelede 50 yaş üzerine aşı zorunluluğu getirildi

06.01.2022 12:53
İtalya'da Kovid-19'la mücadelede 50 yaş üzerine aşı zorunluluğu getirildi

İtalya'da hükümet, Kovid-19 salgınıyla mücadelede 50 yaşın üzerindekilere aşı zorunluluğu getirdi.

İtalya'da hükümet, Kovid-19 salgınıyla mücadelede 50 yaşın üzerindekilere aşı zorunluluğu getirdi.

Başbakan Mario Draghi liderliğindeki Bakanlar Kurulu, hızla yükselmeye devam eden vakaların önüne geçilmesi amacıyla bir dizi yeni kararlar aldı.

Bakanlar Kurulunun dün gece oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda ülkede 50 yaş üzerindekilere Kovid-19 aşısı yaptırma zorunluluğu getirildi. Buna göre, 50 yaşını doldurmuş olanlar için 15 Şubat'tan itibaren sadece aşı yaptıranların veya Kovid-19 geçirenlerin temin edebildiği "Süper Yeşil Geçiş Belgesi" bulundurma zorunluluğu başlayacak.

Başbakan Draghi, 50 yaş üzerindekiler için aldıkları bu kararı, "vaka artışını frenleme ve hastaneye yatma riski yüksek yaş gruplarını salgından korumaya yönelik bir müdahale" olarak gerekçelendirdi.

Hükümetin yılbaşından önce açıkladığı son verilere göre, yaklaşık 5,5 milyon kişinin Kovid-19 aşısı yaptırmadığı, bunların önemli bir kısmının 50 yaş üzerindekiler olduğu kaydedilmişti.

Öte yandan daha önce sağlık çalışanları, ordu ve emniyet mensupları için getirilen aşı yaptırma zorunluluğuna yüksek öğretim kurumlarında görev yapan personel de eklendi.

"Normal Yeşil Geçiş Belgesi"nin kapsamı genişletildi

Hükümet, "aşı belgesi" olarak bilinen ve aşı yaptıranların, Kovid-19 geçirenlerin veya son 48 saatte negatif sonuçlu sürüntü testi sahiplerinin alabildiği "Normal Yeşil Geçiş" sertifikasının da kapsamını genişletti. Buna göre, kamu kurumları, bankalar, kuaförler ve alışveriş merkezlerine girişlerde temel düzeydeki "yeşil geçiş" belgesi gerekecek.

Hükümet, 23 Aralık'ta ise müzeler, sergiler, spor salonları, kafe-barlar, tema ve eğlence parkları, sosyal merkezler, bahis ve oyun salonları ile yemek salonları gibi yerler için sadece aşı veya Kovid-19 geçirenlerin temin edebildiği "Süper Yeşil Geçiş" sertifikasını zorunlu hale getirmişti.

Dün açıklanan verilere göre, son 24 saatte tespit edilen 189 bin 109 vaka, "salgının başladığı Şubat 2020'den beri kayda geçen en yüksek günlük vaka sayısı" olmuştu.

Salgının başından bu yana İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı ise 138 bin 276'ya yükselmişti.

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Mario Draghi, Başbakan, Hükümet, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19'la mücadelede 50 yaş üzerine aşı zorunluluğu getirildi - Son Dakika


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