İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 41 kişi daha artarak 148'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 41 kişi daha artarak 148'e yükseldi - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 41 kişi daha artarak 148'e yükseldi

6 saat önce

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 41 kişi daha artarak 148'e yükseldi.

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 41 kişi daha artarak 148'e yükseldi, System.String[]

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 41 kişi daha artarak 148'e yükseldi

İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:22 Kaynak: AA
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