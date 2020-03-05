İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 41 kişi daha artarak 148'e yükseldi - Son Dakika

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İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 41 kişi daha artarak 148'e yükseldi
6 saat önce
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 41 kişi daha artarak 148'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:22 Kaynak: AA
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 41 kişi daha artarak 148'e yükseldi
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