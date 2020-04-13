İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı - Son Dakika
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İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı

6 saat önce

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 566 artarak 20 bin 465'e yükseldi.

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 566 artarak 20 bin 465'e yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 21 Şubat'tan bu yana süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.


Borrelli, ülkede aktif vaka sayısının 103 bin 616'ya ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 159 bin 516'ya çıktığını bildirdi.


Sivil Savunma Genel Müdürü, iyileşenlerin sayısının bugün 1224'lük artışla 35 bin 435 olduğunu söyledi.

Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 566 artarak, 20 bin 465'e çıktığını, vaka sayısının da 1363 arttığını dile getirdi.

Vaka sayısındaki 24 saatlik artış dün 1984, 11 Nisan'da 1996, 10 Nisan'da ise 1396 olarak duyurulmuştu.

Borrelli, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının da 10 gündür üst üste düşüşte olduğuna dikkati çekerek, dün 3 bin 343 olan sayının bugün 3 bin 260'a gerilediğini ifade etti.

Basın toplantısına Borrelli ile katılan Yüksek Sağlık Enstitüsünden Prof. Giovanni Rezza da son haftalardaki sayıların cesaret verici olduğunu dile getirirken, "Ancak hala (sıkı tedbirlerin bulunduğu) 1. aşamadayız. Şüphe yok. Olumlu işaretler var ancak ölü sayısı hala yüksek." dedi.


Sivil Savunma'nın verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar, 1 milyon 46 bin 910 test yapıldı.

Ülkede ölü ve vaka sayısının en çok görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nde dün 110 olarak açıklanan günlük ölü sayısı bugün 280'e çıktı.

Bölgede son 24 saatte 1262 vaka kayda geçti.

Okulların açılışı eylüle kalabilir


Ülkede, yeni vaka ve ölü sayılarında önceki haftalara göre gözlenen düşüş, normal yaşantıya dönüşün ilk aşaması olarak tanımlanan "2.faz"a ne zaman geçileceği tartışmasını gündemde tutuyor.

Hükümet, bazı sektörlerde sınırlı açılış ihtimaline işaret ederken, yetkililer ise bu konuya ihtiyatlı yaklaşmayı sürdürüyor.


İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Konseyi Başkanı Franco Locatelli de "Şahsen, şu aşamada okulların açılışının bir sonraki eğitim yılına bırakılabileceğini düşünüyorum ama bu kararı verecek Eğitim Bakanı ve hükümettir." ifadesini kullandı.


Bu arada, İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Paskalya Bayramı olması sebebiyle alışveriş için daha fazla dışarıya çıkılmasından endişe edildiği için sıklaştırılan sokak kontrollerinde 274 bin 18 kişi durdurulurken, 13 bin 877 kişiye ise ceza kesildi.

İtalya'ya dış yardımlar sürüyor


Salgının Avrupa'daki merkez üssü İtalya'ya diğer ülkelerden yardımlar gelmeye devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, başkent Roma yakınlarındaki Practica di Mare hava üssünde Katar'dan gelen 10'uncu uçağı karşıladı.


Di Maio, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, biri kuzeydeki Veneto, diğeri güneydeki Basilicata bölgesine kurulacak iki sahra hastenesine ek olarak bugün tıbbi yardımların geldiğini belirterek, "Halkımıza bugünlerde gösterdiği bu yakınlık dolayısıyla kalpten teşekkür ediyorum. Bunu hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, salgından en çok etkilenen kentlerden olan kuzeydeki Torino'ya da Küba'dan 38 kişilik doktor ve hemşire heyeti tıbbi destek için geldi. Küba, daha önce Milano'ya da doktor ve hemşirelerden oluşan bir heyet göndermişti.

İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 08:34 Kaynak: AA

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