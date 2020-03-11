İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 827'ye yükseldi - Son Dakika

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İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 827'ye yükseldi
6 saat önce
İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 kişi daha artarak 827'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:36 Kaynak: AA
İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 kişi daha artarak 827'ye yükseldi.
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