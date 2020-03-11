İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 827'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 827'ye yükseldi - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 827'ye yükseldi

6 saat önce

İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 kişi daha artarak 827'ye yükseldi.

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 827'ye yükseldi, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 kişi daha artarak 827'ye yükseldi.

İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:36 Kaynak: AA
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