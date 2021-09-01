İtalya'da Kovid-19 önlemleri çerçevesinde çıkarılan "Yeşil Geçiş" belgesinin kapsamı genişletildi - Son Dakika

İtalya'da hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ağustos ayında çıkardığı; sosyal faaliyetlere girişlerde aşı, test ve kısa süre öncesinde Kovid-19 geçirmiş olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" belgesinin kapsamı, bugünden itibaren tren, gemi ve uçak seyahatleri için genişletildi.

Hükümetin 6 Ağustos'tan itibaren restoranların kapalı alanlarından, yüzme havuzu, spor salonları, tiyatro, sinema gibi sosyal faaliyetler için yürürlüğe koyduğu "Yeşil Geçiş" uygulaması, ulaşım sektörü ve okullarda öğretmenler için zorunlu hale getirildi. Buna göre, bugünden itibaren tüm ulusal ve uluslararası seferlerde tren, uçak ve gemiyle yapılacak seyahatler için yolcularda "Yeşil Geçiş" belgesi olup olmadığı kontrol edilecek. "Yeşil Geçiş" belgesi olmayanların seyahat etmesine izin verilmeyecek.

Eğitim alanında ise "Yeşil Geçiş" belgesi ilk aşamada, ilk ve orta dereceli okullarda öğretmenler, üniversitelerde ise öğretim görevlilerinin yanı sıra öğrenciler için de zorunlu hale geldi. Söz konusu kişiler, eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okullara "Yeşil Geçiş" belgesi kontrol edilerek okullara alınacak. Okullardaki kontrollerde toplamda 4 kez "Yeşil Geçiş" belgesi olmadığı tespit edilen öğretmenlerin görevleri askıya alınacak.

Ülkede tansiyon yükseldi

"Yeşil Geçiş" uygulamasının kapsamının genişletilmesi sebebiyle ülkede tansiyon yükseldi.

Söz konusu uygulamaya başından beri karşı olan ve "Yeşil Geçiş Belgesine Hayır" sloganı altında buluşan; aralarında aşırı sağcı grupların da olduğu aşı karşıtları, "Yeşil Geçiş"in seyahatler için zorunlu hale gelmesini, ülke genelindeki 54 tren garında protesto etmeye hazırlanıyor.

İçişleri Bakanlığı ise protestocuların, tren garlarında işleyişi aksatmaması için geceden güvenlik önlemlerini artırdı.

Diğer yandan, ülkede son günlerde kitle iletişim kanalları üzerinden aşının faydalarını anlatan ünlü doktorlara ve bazı siyasilere yönelik anlık mesajlaşma uygulamalarında tehdit mesajlarının paylaşıldığının kamuoyuna yansıması üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Bu arada aşı karşıtlarının eylemlerini takip eden iki gazetecinin de sözlü ve fiziki saldırıya uğraması kamuoyunda tepki çekti.

İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese de tehdit ve suça teşvik içeren mesajlara karşı tolerans gösterilmeyeceğini ve protestolarda da hiçbir şekilde yasaların dışına çıkılmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı İtalya'da, bugün itibarıyla 77 milyon 840 bin 987 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 37 milyon 882 bin 252'ye ulaştı. Aşıları tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı ise yüzde 70,14 oldu. Yetkililer, bu oranın eylül ayı içinde yüzde 80'i bulacağını belirtiyor.

İtalya'da hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ağustos ayında çıkardığı; sosyal faaliyetlere girişlerde aşı, test ve kısa süre öncesinde Kovid-19 geçirmiş olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" belgesinin kapsamı, bugünden itibaren tren, gemi ve uçak seyahatleri için genişletildi. Roma'nın işlek tren garlarından Tiburtina'da demiryolu yetkilileri ve polisler, yolculara "Yeşil Geçiş" belgesi kontrolü yaptı.