İtalya'da Kovid-19 önlemleri protesto edildi - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19 önlemleri protesto edildi

İtalya'da yüzlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemleri protesto etti.

İtalya'da Kovid-19 önlemleri protesto edildi, System.String[]

İtalya'da yüzlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemleri protesto etti.

Başkent Roma'nın Bocca della Verita Meydanı'nda toplanan ve kendilerini "İnkarcılar" olarak adlandıran, aşırı sağ grupların da dahil olduğu yaklaşık 2 bin kişi, "Sağlık diktatörlüğüne karşıyız" adıyla Kovid-19'a yönelik önlemleri protesto etti.

Mitingde yapılan konuşmalarda, Kovid-19 önlemleri ve karantinasının açlıktan başka bir şey getirmediği savunuldu.

Sık sık "özgürlük" sloganı atan göstericilerin, sosyal mesafeye uymadığı ve maske takmadığı görüldü.

Mitinge katılanlardan Riccardo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaşam özgürlüğümüzü istiyoruz. Maskeye gerek yok. Virüs vardı ama artık yok, kayboldu." dedi.

Yeni vaka sayılarının arttığının hatırlatılması üzerine Riccardo, "Hayır, onlar pozitif çıkanlar ve çoğu belirti göstermiyor, sağlıklılar da. Bunu küresel bir oyun olarak görüyorum. Dünya çapında bir dizayn söz konusu bununla." ifadelerini kullandı.

Riccardo'nun arkadaşı Stefano da virüsün yoğunluğunun kaybolduğunu savunarak, "Bu önlemlerin anlamı yok. Mayıstan beri bu önlemlere karşı mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Roma'daki mitinge dair konuşan Sağlık Bakanı Roberto Speranza ise "İnkarcılardan oluşan böyle bir meydan görmek, samimi şekilde söylemeliyim ki ürpermemize neden oluyor. Kurallar esastır. Sosyal mesafe ve maske kurallarına herkes saygı göstermeli." dedi.

İktidar ortağı Demokratik Partinin (PD) lideri ve aynı zamanda Lazio Bölgesel Yönetim Başkanı Nicola Zingaretti de Twitter hesabından, böyle bir miting yapılmasının hata olduğunu belirterek, "İnkarcıları durdurun. Vakit varken durdurun. Ölenlere, ailelerine, sağlık çalışanlarına ve İtalyanların fedakarlıklarına saygı duyun. Kovid inkar edilemez, onunla ancak mücadele edilir. Tüm siyasilerden bu çılgınlıkla aralarına mesafe koymalarını talep ediyorum." paylaşımında bulundu.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 1695 yeni vaka kaydedildi.

Ayrıca son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 16 artarak 35 bin 534'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 bulaşmış kişi sayısı ise 276 bin 338 oldu.

İtalya, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 20:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19 önlemleri protesto edildi - Son Dakika

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