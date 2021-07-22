Üye Girişi
İtalya'da Kovid-19 salgınına yönelik OHAL yıl sonuna kadar uzatıldı - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19 salgınına yönelik OHAL yıl sonuna kadar uzatıldı

22.07.2021 22:53
İtalya'da Kovid-19 salgınına yönelik OHAL yıl sonuna kadar uzatıldı, System.String[]

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki koalisyon hükümeti, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını 31 Aralık 2021'e kadar uzattı.

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki koalisyon hükümeti, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını 31 Aralık 2021'e kadar uzattı.

Ülkede Kovid-19'un daha bulaşıcı türü olan Delta varyantının neden olduğu vaka sayılarındaki artış sebebiyle hükümet, aşı sertifikası olarak bilinen "Yeşil Geçiş (Green Pass)" belgesinin çerçevelerini belirledi ve salgına yönelik bazı yeni tedbirler aldı.

Başbakan Draghi, bakanlar kurulu bugün onayladıkları yeni kanun hükmünde kararnamenin detaylarını, Başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Aşı yaptıranlar ya da Kovid-19 geçirenler için öngörülen "Yeşil Geçiş" belgesine değinen Draghi, "İtalyan ekonomisi iyi gidiyor, toparlanıyor ve İtalya diğer Avrupa ülkelerine göre daha hızlı büyüyor ancak Delta varyantı ciddi bir tehdit. 'Yeşil Geçiş', keyfi bir uygulama değildir, ekonomik faaliyetlerin açık tutulabilmesi için bir koşuldur. Huzur veren bir tedbirdir." dedi.

İtalya Başbakanı, İtalyanların yarısının aşılamada iki dozu birden alarak aşılamasını tamamladığını belirtti.

Salgınla mücadelede aşının önemine dikkati çeken ve halen aşı olmayanları aşı olmaya çağıran Draghi, "Aşı olmayın demek ölün demek. Aşı olmuyorsun, hastalanıyorsun ve ölüyorsun ya da başkasına bulaştırıyorsun, başkası ölüyor. Aşı olmamak demek her şeyin yeniden kapanması demek. Aşı olmayın demek 4 ay öncesine geri dönmek demek." diye konuştu.

Draghi, okullarda herkesin katılımıyla yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için aşılama dahil her şeyi yapacaklarını söyledi.

Artan vakalar sebebiyle diskoteklerin bir süre daha kapalı kalacağını bildiren Draghi, diskoteklerin zararını tanzim konusunda kabinede tam uyum olduğunu belirtti.

Ülkede "Yeşil Geçiş" uygulaması 6 Ağustos'tan itibaren başlıyor

Bakanlar kurulunun bugün onayladığı kanun hükmünde kararnameye göre, ülkede salgına yönelik uygulanan ve ay sonunda bitecek olağanüstü hal (OHAL) 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı.

Buna göre, ülkede en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranlar için 9 ay, Kovid-19 geçirenler için ise 6 ay geçerli olmak üzere "Yeşil Geçiş" belgesi düzenlenecek. Buna ek olarak, moleküler ya da hızlı Kovid-19 testi yaptıranlar için ise "Yeşil Geçiş" belgesinin süresi 48 saat olacak.

Söz konusu "Yeşil Geçiş" belgesi, 6 Ağustos'tan itibaren restoran ve kafe gibi yerlerin iç mekanlarına, tiyatrodan sinemalara, halka açık gösteri, spor etkinlikleri (müsabaka, yarışma) ile müzeler, yüzme havuzları, spor salonları, festivaller, fuarlar, termal merkezler, tematik eğlence parkları ve bahis salonlarına girişlerde gerekli olacak.

Bu arada, "Yeşil Geçiş" belgesini doğrulamadan giriş yapan kişiler ve mekan sahiplerine 400 ile 1000 avro ceza uygulanacağı, bu ihlalin üç kez tekrarlanması halinde mekanın 1 günden 10 güne kadar kapatılacağı bildirildi.

Kararnamede ayrıca, ülkede geçen kasımdan beri vaka artışına göre bölgeleri farklı renk kategorisinde değerlendiren uygulamada yeni kriterler belirlendi. Bundan sonra, bölgelerin renk kategorilerini belirlemede vaka artışı değil, bölgelerdeki hastanelerin doluluk oranı ana kriter olacak.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19 salgınına yönelik OHAL yıl sonuna kadar uzatıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kaldırımda yürürken tabancayla öldürüldü! Köpeği bir an olsun başından ayrılmadı 22:57 Kaldırımda yürürken tabancayla öldürüldü! Köpeği bir an olsun başından ayrılmadı Tuba Büyüküstün'den hayranlarına üzen haber! Koronavirüse yakalandı, dizisinin çekimleri durduruldu 22:46 Tuba Büyüküstün'den hayranlarına üzen haber! Koronavirüse yakalandı, dizisinin çekimleri durduruldu Tatilcilerle birlikte nüfusu 6 milyona çıkan Muğla'da vaka sayısında yüzde 100 artış 22:27 Tatilcilerle birlikte nüfusu 6 milyona çıkan Muğla'da vaka sayısında yüzde 100 artış
Bungee jumping yaparken verilen komutu yanlış anlayıp atlayan kadın hayatını kaybetti 22:09 Bungee jumping yaparken verilen komutu yanlış anlayıp atlayan kadın hayatını kaybetti Kara bulutlar henüz dağılmadı! Meteoroloji'den çok sayıda il için şiddetli yağış uyarısı 21:33 Kara bulutlar henüz dağılmadı! Meteoroloji'den çok sayıda il için şiddetli yağış uyarısı Son Dakika: Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu 20:42 Son Dakika: Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu
Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı! Eğlenceli hallerine beğeni yağıyor 20:10 Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı! Eğlenceli hallerine beğeni yağıyor Toprak kayması sonucu gün yüzüne çıkan mağarayı çoban fark etti! İçinde milattan önce yapılmış tatlı bulundu 19:03 Toprak kayması sonucu gün yüzüne çıkan mağarayı çoban fark etti! İçinde milattan önce yapılmış tatlı bulundu

Son Dakika Haberleri
17:48 Tatilci akınına uğrayan Datça'da 4,2 büyüklüğünde deprem
17:44 Esrarengiz olayda yeni gelişme! Tıp öğrencisi Onur, kendisini gören çobana 'geziyorum' demiş
17:39 Burdur Valisi duyurdu! Salda Gölü'nde, yasağa aldırmadan nargile içip çamur banyosu yapan 4 kişiye idari yaptırım
17:32 Beşiktaş'ın İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'dan PSV yorumu: Hepimizin mevcut iş yapma biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor
17:16 Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu
17:04 Acun Ilıcalı'dan yeni paylaşım! illegal bahis iddialarını bir kez daha yalanladı
16:58 Tokyo Olimpiyatları'nda Almanya ile Brezilya karşı karşıya geldi, maç dünya kupası tadında geçti
16:54 İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede denize girmek yasaklandı
16:32 Osman Büyükşen, cinayeti azmettirenlerin fotoğrafını paylaşıp, gözdağı verdi: Bu şerefsizlerin dostu benim düşmanımdır
16:09 Çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanıyordu! Evertonlı Sigurdsson'un eşi evi terk etti
Vaka artışı sonrası Bakan Koca'dan uyarı üstüne uyarı: Yarın daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız Vaka artışı sonrası Bakan Koca'dan uyarı üstüne uyarı: Yarın daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız         
23:30
Hadise, New York Times fotoğrafını paylaştı: Kadınların sesini daha çok duyacaksınız Hadise, New York Times fotoğrafını paylaştı: Kadınların sesini daha çok duyacaksınız         
22:50
Taksicilerden taksimetre tezgahı! Müşterinin cebinden pes dedirten yöntemle fazla para aldılar Taksicilerden taksimetre tezgahı! Müşterinin cebinden pes dedirten yöntemle fazla para aldılar         
22:29
Gökyüzünden alev topu düştüğünü gören köylülerin ihbarı üzerine yapılan aramada bir ize rastlanmadı Gökyüzünden alev topu düştüğünü gören köylülerin ihbarı üzerine yapılan aramada bir ize rastlanmadı         
22:25
Sivasspor'dan dev adım! Temsilcimiz, Konferans Ligi'nde Petrocub'u Moldova'da 1-0 mağlup etti Sivasspor'dan dev adım! Temsilcimiz, Konferans Ligi'nde Petrocub'u Moldova'da 1-0 mağlup etti         
21:54
Kapalı Maraş tartışmalarına Rusya da katıldı! Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova: Statüyle ilgili yeni adım endişe yaratır Kapalı Maraş tartışmalarına Rusya da katıldı! Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova: Statüyle ilgili yeni adım endişe yaratır         
20:52
Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 9 bin 586 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 9 bin 586 yeni vaka tespit edildi         
20:20
Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan, Ağustos ortasına kadar konser vermeyecek Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan, Ağustos ortasına kadar konser vermeyecek         
19:45
Cristiano Ronaldo'nun eski güzel aşkı Irina Shayk'ın ayna karşısından yaptığı paylaşım nefes kesti Cristiano Ronaldo'nun eski güzel aşkı Irina Shayk'ın ayna karşısından yaptığı paylaşım nefes kesti         
17:53
Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu         
17:16
Büyükşen çiftini öldürdüğü öne sürülen Afgan çoban konuştu: Yanlış ağabey, Allah korusun Büyükşen çiftini öldürdüğü öne sürülen Afgan çoban konuştu: Yanlış ağabey, Allah korusun         
17:03
Fenerbahçe'nin geleneksel bayramlaşma törenine 11 yaşındaki minik taraftar, damgasını vurdu! Fenerbahçe'nin geleneksel bayramlaşma törenine 11 yaşındaki minik taraftar, damgasını vurdu!         
15:42
Define aramak için kazdığı çukur mezarı oldu! Cansız bedeni 9 gün sonra bulundu Define aramak için kazdığı çukur mezarı oldu! Cansız bedeni 9 gün sonra bulundu         
15:38
Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor         
15:30
Meteoroloji Uzmanı uyardı: Kuraklık konusunda Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmeli Meteoroloji Uzmanı uyardı: Kuraklık konusunda Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmeli         
14:13
Dost kara günde belli oldu! Demet Akalın yakın dostu Alişan'ı, en acı gününde yalnız bıraktı Dost kara günde belli oldu! Demet Akalın yakın dostu Alişan'ı, en acı gününde yalnız bıraktı         
13:35
Türkiye'de bankacılık sektöründe skandal olay! Müşterilerin bilgilerini sızdırdı Türkiye'de bankacılık sektöründe skandal olay! Müşterilerin bilgilerini sızdırdı         
09:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2021 23:54:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da Kovid-19 salgınına yönelik OHAL yıl sonuna kadar uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement