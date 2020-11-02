İtalya'da Kovid-19 salgınına yönelik yeni sıkı tedbirler geliyor - Son Dakika

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son günlerde hızlı şekilde artması nedeniyle duruma müdahale etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Başbakan Conte, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde ülkede Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeler ve önlemler hakkında bilgi verdi.

İspanya, Fransa ve Büyük Britanya gibi ülkelerde vaka sayısının 1 milyonu geçtiğine işaret eden Conte, İtalya'da da durumun son haftalarda kötüleştiğini belirtti.

Son dönemde virüsün yayılımının yeniden arttığını ve salgında dördüncü tip bir senaryoya geçtiklerini dile getiren Conte, "Salgının evrimi son derece endişe verici boyutta. Cuma günkü son rapor ve bazı bölgelerdeki kritik durum doğrultusunda yayılmayı düşürmek için ihtiyatlı şekilde müdahale etmek zorunda kaldık." dedi.

Conte'nin detaylarını paylaştığı yeni başbakanlık kararnamesine göre, ülke genelindeki tüm müze ve sergiler kapanacak, AVM'ler hafta sonu ve tatil günleri kapanacak, ortaokullarda uzaktan eğitime geçilecek, bingo ve bahis gibi oyun salonları kapanacak, toplu taşıma araçları yarı kapasiteyle hizmet verecek.

Başbakan Conte, bu önlemlere ek olarak yayılma riski yüksek bölgelere yönelik iş, eğitim ve sağlık ihtiyaçları dışında gidiş-dönüş seyahatlere sınırlama getireceklerini bildirdi.

Conte, yeni önlemlerin 4 Kasım Çarşamba gününe kadar uygulamaya konulacağını söyledi.

Ülkede mart ayındaki gibi genel bir karantinanın ekonomide olumsuz etkileri olabileceğini vurgulayan Başbakan, akşam saatlerinde dolaşımı sınırlayan ulusal boyutta sokağa çıkma yasağı olacağı sinyalini verdi.

Conte, halihazırda 215 bin civarında olan günlük test kapasitelerini de 350 bine çıkarma hedefinde olduklarını söyledi.

Vatandaşların yorgun düştüklerini, onların kızgınlıklarını da hayal kırıklıklarını da anladıklarını belirten Conte, tedbirler konusunda muhalefet başta olmak üzere ilgili çevrelerden gelecek talep ve önerileri de dinlemeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.