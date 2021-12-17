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İtalya'da Kovid-19 salgınında bu yılın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19 salgınında bu yılın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

17.12.2021 21:21
İtalya'da Kovid-19 salgınında bu yılın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 28 bin 632 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 28 bin 632 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 669 bin 160 testte 28 bin 632 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece bugünkü günlük vaka sayısı, 2021 yılı boyunca İtalya'da şu ana kadar bir günde kaydedilen en yüksek sayı oldu. Ülkede 28 bin 352 vakanın tespit edildiği 27 Kasım 2020'den beri günlük vaka sayısı bu seviyeye çıkmamıştı.

Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 5 milyon 336 bin 795'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 331 bin 968'e, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 923'e çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 120 artarak 135 bin 421'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 14 bin 457 artışla 4 milyon 869 bin 406'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 104 milyon 269 bin 620 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 46 milyon 24 bin 585 oldu.

Ülkede başlayan 3. doz aşılamada 13 milyon 603 bin 779 hatırlatıcı doz uygulandı.

Bu arada, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, salgının gidişatına dair haftalık raporu açıkladığı basın toplantısında, ülkede vaka artışlarının 2020 yılındaki seviyeye döndüğünü belirtti.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın imzaladığı kararnameyle, Marche, Ligurya, Veneto bölgeleri ile Trento Özerk Vilayeti'nde vaka ve yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranındaki artış sebebiyle bu bölgeler düşük riskli "beyaz" kategoriden, orta riskli "sarı" kategoriye geçirildi.

Bu bölgelerde, halihazırda sosyal faaliyetler, ulaşım ve çalışma hayatında gerekli olan aşı ve hastalığı geçirmiş olmak ve son 48 saatte yapılmış negatif test sonucunu gösteren "Normal Yeşil Geçiş" belgesi dışında 20 Aralık'tan itibaren açık havada maske kullanımı da zorunlu hale gelecek.

İtalya, Aralık, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19 salgınında bu yılın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da Kovid-19 salgınında bu yılın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika
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