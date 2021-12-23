İtalya'da Kovid-19 salgınında en yüksek vaka sayısına ulaşıldı - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 168 artarak 136 bin 245'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 901 bin 450 testte 44 bin 595 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı gerçekleşti.

Ülkedeki vaka sayısı 5 milyon 517 bin 54'e ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 430 bin 29'a, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 1023'e çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 168 artarak 136 bin 245'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 17 bin 117 artışla 4 milyon 950 bin 780'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 107 milyon 437 bin 951 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 46 milyon 173 bin 182 oldu. Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada 16 milyon 363 bin 488 hatırlatıcı doz uygulandı.

Bu arada, Gimbe Vakfının araştırmasına göre, ülkede son 7 günde Kovid-19 kaynaklı vakalar yüzde 42,3, ölümler de yüzde 33 arttı.

Diğer yandan, ülkede son haftalarda hızla artan vakalar sebebiyle bakanlar kurulunun, bu akşam, salgında yayılmayı önlemeye yönelik yeni tedbirleri açıklaması bekleniyor.