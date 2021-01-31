İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısı düştü - Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 237 artarak 88 bin 516 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 213 bin 364 testte 11 bin 252 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 553 bin 32'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 453 bin 968'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 215'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 237 artarak, 88 bin 516'ya yükseldi. Ülkede bugün kaydedilen 237 ölüm, 233 ölümün görüldüğü 2 Kasım 2020'den bu yana en düşük seviye oldu.

İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 396 artarak 2 milyon 10 bin 548'e çıktı.

Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 934 bin 633 oldu. Bunların 594 bin 826'sının ikinci dozu alanlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan, ülkeye 66 bin doz daha Moderna aşısının ulaştığı bildirildi.