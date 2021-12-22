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İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki hızlı artış sürüyor - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki hızlı artış sürüyor

22.12.2021 20:28
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki hızlı artış sürüyor

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte kaydedilen 36 bin 293 Kovid-19 vakasıyla bu yılın en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte kaydedilen 36 bin 293 Kovid-19 vakasıyla bu yılın en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 146 artarak 136 bin 77'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte yapılan 779 bin 303 testte 36 bin 293 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece, bugünkü vaka sayısı, bu yıl kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 5 milyon 472 bin 469'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 402 bin 729'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı da 17 bin 595 artışla 4 milyon 933 bin 663'e yükseldi.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 106 milyon 870 bin 4 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 46 milyon 145 bin 430 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 85,4'ü buldu.

İtalya'da 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada 15 milyon 866 bin 554 hatırlatıcı doz uygulandı.

Ülkede Mario Draghi liderliğindeki koalisyon hükümetinin, salgında vaka artışının önüne geçmek için yarın yeni tedbirleri açıklaması bekleniyor.

İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki hızlı artış sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki hızlı artış sürüyor - Son Dakika
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