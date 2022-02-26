İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki gerileme sürüyor - Son Dakika
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İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki gerileme sürüyor

26.02.2022 23:28
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki gerileme sürüyor

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 38 bin 375 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 38 bin 375 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 434 bin 77 testte 38 bin 375 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgında günlük vaka sayılarında, son bir haftada yüzde 20'den fazla gerileme kaydedildi.

Salgının başlamasının üzerinden geçen iki yıllık sürede toplam vaka sayısı 12 milyon 732 bin 680'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 1 milyon 140 bin 558'e geriledi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 210 artarak 154 bin 416'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 74 bin 516 artışla 11 milyon 437 bin 706'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 133 milyon 838 bin 412 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 48 milyon 187 bin 954 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 89,2'yi buldu.

Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada 37 milyon 327 bin 312 hatırlatıcı doz uygulandı.

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İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki gerileme sürüyor - Son Dakika


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