İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayıları 6 binin üzerinde seyrediyor - Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 6 bin 513 vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 264 bin 860 testte 6 bin 513 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Ülkede günlük vaka sayıları üst üste üçüncü gün 6 binin üzerinde kaydedildi.

Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 350 bin 28'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 87 bin 285'e, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 214'e çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 16 artarak 128 bin 63'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 2 bin 170 artışla 4 milyon 134 bin 680'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 68 milyon 280 bin 456 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 32 milyon 265 bin 237 oldu.