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İtalya'da Kovid-19 salgınında nisandan beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19 salgınında nisandan beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

15.12.2021 21:05
İtalya'da Kovid-19 salgınında nisandan beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 23 bin 195 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 23 bin 195 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 634 bin 638 test yapıldı.

23 bin 195 kişiye Kovid-19 tanısı konulmasıyla ülkede 23 bin 649 vakanın kaydedildiği 1 Nisan'dan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 23 binin üstüne çıktı.

Salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 5 milyon 282 bin 76'ya ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 19 Mayıs'tan sonra ilk kez 300 bin eşiğini geçerek, 305 bin 653 oldu. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 870'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 129 artarak 135 bin 178 oldu.

İyileşenlerin sayısı da 14 bin 802 artışla 4 milyon 841 bin 245'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 103 milyon 104 bin 85 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 975 bin 355 oldu. Ülkede aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 85,1'i buldu.

İtalya'da 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada 12 milyon 563 bin 534 hatırlatıcı doz uygulandı.

Bu arada, ülkede bugünden itibaren okullarda çalışan tüm personel ile kolluk kuvvetlerinde çalışan bütün personel için aşı olma zorunluluğu başladı. Aşı yaptırmayan personel görevinden geçici uzaklaştırma alacak, kurumsal kimliğine el konulacak ve 1500 avroya varan para cezası alma riskiyle karşı karşıya kalacak.

Yılbaşı kutlamaları yapılmayacak

Vaka sayısındaki artış eğilimi, yılbaşı kutlamalarının da iptal edilmesine yol açtı.

Roma Belediyesi, başkentte kalabalıkların oluşmaması için 31 Aralık'ta yapılması planlanan yılbaşı konserinin iptal edildiğini bildirdi.

Ülkenin bir diğer büyük kenti Milano'da da halka açık meydanlarda yılbaşı dolayısıyla herhangi bir etkinlik yapılmayacağı belirtildi.

Campania Bölgesel Yönetim Başkanı Vincenzo de Luca, bölge dahilinde yılbaşında sokak partilerini, alkol satışını ve kamuya açık alanlarda su haricinde yiyecek - içecek tüketimini yasakladı.

Yaklaşan Noel Yortusu ve yılbaşı dolayısıyla hükümet de vaka sayısındaki artış eğilimine dikkati çekerek halka temkinli olma çağrısı yaptı.

Yılbaşı, İtalya, Nisan, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19 salgınında nisandan beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da Kovid-19 salgınında nisandan beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika
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