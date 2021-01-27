İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 15 bin 204 vaka kaydedildi - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 15 bin 204 vaka kaydedildi

27.01.2021 19:43
İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 15 bin 204 vaka kaydedildi, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 15 bin 204 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 15 bin 204 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 293 bin 770 testte 15 bin 204 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana vaka sayısı 2 milyon 501 bin 147'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 477 bin 969'a, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 2 bin 352'ye geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 467 artarak, 86 bin 889'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 172 artışla 1 milyon 936 bin 289'a ulaştı.

Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bugün son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 575 bin 258 oldu. Bunların 270 bin 269'unu ikinci doz aşıyı alanlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 15 bin 204 vaka kaydedildi - Son Dakika


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