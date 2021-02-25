İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 19 bin 886 vaka kaydedildi - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 19 bin 886 vaka kaydedildi

25.02.2021 20:43
İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 19 bin 886 vaka kaydedildi, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünden bugüne 19 bin 886 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünden bugüne 19 bin 886 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 443 bin 704 testte 19 bin 886 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasının birinci yıl dönümünde vaka sayısı 2 milyon 868 bin 435'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 396 bin 143'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 308 artarak 96 bin 974'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 12 bin 853 artışla 2 milyon 375 bin 318'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı 3 milyon 872 bin 278 oldu. Aşılananların 1 milyon 355 bin 543'ünün, ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 19 bin 886 vaka kaydedildi - Son Dakika


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