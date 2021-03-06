İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 23 bin 641 vaka kaydedildi - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 23 bin 641 vaka kaydedildi

06.03.2021 21:41
İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 23 bin 641 vaka kaydedildi, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 23 bin 641 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 23 bin 641 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 355 bin 24 testte 23 bin 641 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlangıcından bu yana geçen bir yılda vaka sayısı 3 milyon 46 bin 762'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı, 465 bin 812'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 571'e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 307 artarak 99 bin 578 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 13 bin 984 artışla 2 milyon 481 bin 372'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede aşılananların sayısı 5 milyon 231 bin 708 oldu. Aşılananların 1 milyon 613 bin 613'üne ikinci dozun uygulandığı belirtildi.

Bu arada, başkent Roma'nın merkez tren garı Termini önünde kurulan büyük aşı merkezinin açılışında konuşan Sağlık Bakanı Roberto Speranza, "Mart ayı kolay olmayacak. Her alan enerjimizi ve çabamızı sahaya koymalıyız, aynı bugün yaptığımız gibi tüm güçlerimizi birleştirerek. Hep birlikte bu savaşı kazanmaya çalışmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Speranza, artan vakalar karşısında tedbiri elden bırakmamaları gerektiğini vurguladı.

İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 23 bin 641 vaka kaydedildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aboubakar, Gaziantep FK maçının ardından Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarından özür diledi Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Sergen Yalçın, Gaziantep FK karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na aşı tepkisi: Türkiye'nin aşı programını riske atarak nasıl bir kazanç umuyor? Korona yayılıyor, kırmızı kategorideki illerin sayısı artıyor! İşte listedeki 26 kentimiz Beşiktaş, Gaziantep FK'yi 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, vaka haritasını yorumlayıp uyardı: Sayılar daha da artabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, vaka haritasını yorumlayıp uyardı: Sayılar daha da artabilir         
22:00
Kadro dışı kalan Caner Erkin, teknik direktör Erol Bulut'u arayarak özür diledi Kadro dışı kalan Caner Erkin, teknik direktör Erol Bulut'u arayarak özür diledi         
21:27
Av tüfeğiyle eski eşini öldüren adam, otomobiliyle kayıplara karıştı Av tüfeğiyle eski eşini öldüren adam, otomobiliyle kayıplara karıştı         
21:06
Doğum kilolarından kurtulan Meryem Uzerli, mayolu pozlarıyla nefes kesti Doğum kilolarından kurtulan Meryem Uzerli, mayolu pozlarıyla nefes kesti         
20:42
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 11 bin 770 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 11 bin 770 yeni vaka tespit edildi         
19:26
Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme         
18:34
İzmir'de başörtülü öğrenciyi okula almayan ilkokul yöneticisi ve öğretmen açığa alındı İzmir'de başörtülü öğrenciyi okula almayan ilkokul yöneticisi ve öğretmen açığa alındı         
16:25
Ormanlık alanda cesedi bulunan inşaat işçisinin, husumetlisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Ormanlık alanda cesedi bulunan inşaat işçisinin, husumetlisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı         
14:54
Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu         
14:29
Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar         
13:39
Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı         
11:27
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 22:11:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 23 bin 641 vaka kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei