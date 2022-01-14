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İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 360 kişi öldü - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 360 kişi öldü

14.01.2022 22:42
İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 360 kişi öldü

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 186 bin 253 yeni vaka tespit edildi, 360 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 186 bin 253 yeni vaka tespit edildi, 360 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 1 milyon 132 bin 309 testte 186 bin 253 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 8 milyon 356 bin 514'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 2 milyon 398 bin 828'e, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 1679'a çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 360 artarak 140 bin 548'e yükseldi. Bugünkü günlük ölüm sayısı, salgının 4. dalgasında kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı oldu.

İyileşenlerin sayısı da 125 bin 199 artışla 5 milyon 817 bin 138'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 118 milyon 791 bin 207 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 46 milyon 819 bin 253 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 86,6'yı buldu.

Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada 25 milyon 775 bin 492 hatırlatıcı doz uygulandı.

Omicron varyantı ülke genelinde baskın hale geliyor

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, salgının gidişatına dair haftalık değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, "Vakaların yüzde 80,75'i Omicron. Bu, gelecek birkaç gün içinde Omicron'un kesin şekilde ülkemizde baskın tür olacağı anlamına geliyor." dedi.

Brusaferro, hastanelerde ve yoğun bakım ünitelerinde hasta yoğunluğu sebebiyle yatak doluluklarının arttığını, büyük baskı olduğunu ifade etti.

Brusaferro, ayrıca en fazla vaka artışının 20-29 yaş grubunda olduğu bilgisini verdi.

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Togo Cumhuriyeti, Omicron, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 360 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 360 kişi öldü - Son Dakika
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