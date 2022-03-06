İtalya'da Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 13 milyonu geçti - Son Dakika
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İtalya'da Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 13 milyonu geçti

06.03.2022 21:56
İtalya'da Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 13 milyonu geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana toplam vaka sayısı 13 milyon 26 bin 112 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana toplam vaka sayısı 13 milyon 26 bin 112 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 296 bin 246 testte 35 bin 57 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 13 milyon 26 bin 112'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı bugün itibarıyla 1 milyon 16 bin 341'e geriledi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 105 artarak 155 bin 887'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 38 bin 274 artışla 11 milyon 853 bin 884'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 134 milyon 586 bin 936 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 48 milyon 317 bin 696 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 89,4'ü buldu.

Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada 37 milyon 832 bin 801 hatırlatıcı doz uygulandı.

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İtalya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 13 milyonu geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 13 milyonu geçti - Son Dakika
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