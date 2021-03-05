İtalya'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 3 milyonu geçti - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 3 milyonu geçti

05.03.2021 21:01
İtalya'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 3 milyonu geçti, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 3 milyonu geçti.

İtalya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 3 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 378 bin 463 testte 24 bin 36 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Salgında, günlük vaka sayılarında 1 Mart'tan beri devam sert yükseliş bugün de sürdü. Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 3 milyon 23 bin 129'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 456 bin 470'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 525'e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 297 artarak, 99 bin 271'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 13 bin 682 artışla 2 milyon 467 bin 388'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 5 milyon 19 bin 869 oldu. Aşılananların 1 milyon 562 bin 291'inin ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Bu arada, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü'nün (ISS) haftalık değerlendirme raporunda artan vakalar nedeniyle 6 bölgede risk seviyesinin yükseldiği bildirildi.

ISS Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, salgının gidişatına dair haftalık açıkladıkları son rapora göre, virüs bulaşma kat sayısının (Rt endeksi) 7 hafta aradan sonra 1'in üzerine çıktığını aktardı.

Brusaferro, Rt endeksinin varyantların etkisiyle 10 - 23 Şubat döneminde 1,06 ölçüldüğünü belirterek, yayılmanın ulusal boyutta arttığını, bunu bir an önce tekrar 1'in altına düşürmeleri gerektiğini söyledi.

İtalya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 3 milyonu geçti - Son Dakika


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