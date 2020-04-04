İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 681 artarak 15 bin... - Son Dakika

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İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 681 artarak 15 bin...
6 saat önce
İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 681 artarak 15 bin 362'ye yükseldi.
İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 681 artarak 15 bin 362'ye yükseldi
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 07:14 Kaynak: AA
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