İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 artarak 16 bin 523'e... - Son Dakika

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İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 artarak 16 bin 523'e...
6 saat önce
İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi.
İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:12 Kaynak: AA
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