İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 artarak 16 bin 523'e... - Son Dakika

İtalya 'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi

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