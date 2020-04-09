Son Dakika › Güncel › İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 610 artarak 18 bin 279'a... - Son Dakika
İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 610 artarak 18 bin 279'a...
6 saat önce
İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi.
İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 07:28 Kaynak: AA
Son Dakika İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Karantinadan çıkmaya hazırlanan Belçika'da atık sularda koronavirüs izine rastlandı