İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 610 artarak 18 bin 279'a... - Son Dakika

İtalya 'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi

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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi

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