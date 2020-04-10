İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 570 artarak 18 bin 849'a... - Son Dakika

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İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 570 artarak 18 bin 849'a...
6 saat önce
İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi.
İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:04 Kaynak: AA
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