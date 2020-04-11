İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 19 bin 468'e... - Son Dakika

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İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 19 bin 468'e...
6 saat önce
İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 19 bin 468'e yükseldi.
İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 19 bin 468'e yükseldi
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 07:10 Kaynak: AA
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