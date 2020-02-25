İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika
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İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

6 saat önce

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 10'a yükseldi, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

İtalya Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ülkede geçen haftadan bu yana hızla yayılan Kovid-19 salgınından etkilenenlere ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Salgının en çok etkilediği ülkenin kuzeyindeki Lombardiya Bölgesi'nde 3 ölümün daha kayıtlara geçtiği bilgisini verilen açıklamada, Kovid-19'un ülkede şu ana kadar toplam 8 bölge ve bir özerk eyalette 322 kişiye bulaştığı bildirildi.

Açıklamada, en çok vakanın 240 hastayla Lombardiya Bölgesi'nde olduğu belirtilerek ülkede 114 hastadan 35'inin yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı.

162 hastanın evlerde izole edildiğinin aktarıldığı açıklamada, bir kişinin virüsten kurtularak iyileştiği ifade edildi.

Ülkede 3 kişinin ölümüyle koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10'ya yükseldi.

Yunanistan'da Kovid-19 korkusu nedeniyle maske sıkıntısı yaşanıyor

İtalya'dan doğrudan gemi seferlerinin yapıldığı Yunanistan'ın Patra kentindeki eczanelerde maske sıkıntısı yaşandığı bildirildi.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, İtalya'da, virüs vakalarının artış göstermesi Patra'daki vatandaşların büyük bir panik yaşamasına yol açtı.

Vatandaşların maske alabilmek için eczanelere akın ettikleri aktarılan haberlerde, Patra'daki eczanelerde tüm maskelerin tükendiği belirtildi.

Atina Eczacılar Birliği Başkanı Konstantinos Lurantos, ?? muhabirine yaptığı açıklamada, maske sıkıntısının sadece Patra kenti ile sınırlı kalmadığını, başkent Atina da dahil olmak üzere Yunanistan'ın diğer şehirlerinde de aynı durumun söz konusu olduğunu belirtti.

Lurantos, "İtalya'daki vakaların artması Yunanistan'da korkuya neden oldu. İnsanlar maske bulabilmek için eczanelere adeta akın ediyor. Şu an sadece Patra'da değil, Yunanistan'ın diğer şehirlerindeki eczanelerde de maske sıkıntısı yaşanıyor." dedi.

Fransa'da iki yeni vaka

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 2 kişide koronavirüs tespit edildiğini belirtti.

Hastalardan birinin 13 Şubat'ta Çin'den geldiğini ve Paris'te bir hastanede tedavi altına alındığını bildiren Salomon, diğer hastanın ise virüsün etkili olduğu İtalya'nın Lombardiya Bölgesi'ne seyahat ettiğini ve Fransa'nın Auvergne-Rhones-Alpes bölgesinde hastanede karantina altında tutulduğunu açıkladı.

Diğer yandan İtalya'nın başkenti Roma'ya ziyaret gerçekleştiren Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaptığı açıklamada, İtalya ile sınırları kapatmayacaklarını ve düzenlenmesi planlanan büyük etkinlikleri iptal etmeyeceklerini belirtti.

Fransa'da daha önce 12 kişi koronavirüse yakalanmıştı. Bu kişilerin 11'i iyileşmiş, biri ise hayatını kaybetmişti.

Yunanistan, Fransa, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:04 Kaynak: AA
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