İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 969 artarak 9 bin 134'e yükseldi - Son Dakika

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İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 969 artarak 9 bin 134'e yükseldi
6 saat önce
İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 969 artarak 9 bin 134'e yükseldi.
İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 969 artarak 9 bin 134'e yükseldi
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:36 Kaynak: AA
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