İtalya'da Kovid-19 salgınının 2. yıl dönümünde vaka sayısı 12,5 milyona yaklaştı - Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlaması üzerinden geçen iki yıllık sürede vaka sayısı 12 milyon 494 bin 459 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 231 bin 766 test yapılırken, 24 bin 408 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece ülkede bugün itibarıyla 2. yılını dolduran salgında toplam vaka sayısı 12 milyon 494 bin 459'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 1 milyon 321 bin 971'e geriledi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 201 artarak 153 bin 190'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 50 bin 659 artışla 11 milyon 19 bin 298'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 133 milyon 273 bin 972 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 48 milyon 74 bin 674 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 89'u buldu.

Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada 36 milyon 948 bin 6 hatırlatıcı doz uygulandı.

Başbakanlık Acil Tedarik Komiseri General Francesco Paolo Figliuolo, Sağlık Bakanlığı ile beraber 4. dozdan yararlanacak grupları belirleme çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, elindeki göstergelere göre kırılgan ve zayıf kişiler için 1 Mart'tan itibaren 4. doz aşıya başlayabileceklerini söyledi.