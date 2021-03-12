Başbakan Draghi, başkentte Fiumicino Havalimanı'ndaki aşı merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Başbakan Draghi, başkentte Fiumicino Havalimanı'ndaki aşı merkezini ziyaret etti

12.03.2021 21:05

Başbakan Draghi, başkentte Fiumicino Havalimanı'ndaki aşı merkezini ziyaret etti.

Başbakan Draghi, başkentte Fiumicino Havalimanı'ndaki aşı merkezini ziyaret etti.

Draghi, yaptığı konuşmada, "Acil durumun başlamasının üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçmesine karşın maalesef yeni bir enfeksiyon dalgası söz konusu. Bir önceki hafta 130 bin 816 iken, son hafta 150 bin 175 yeni vaka var. Yaklaşık yüzde 15'lik bir artış var. Bu veriler, ölü sayısındaki artışı engellememiz ve sağlık tesislerinin dolmasını önlemek için azami dikkat gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan Draghi, bilimsel kanıtlara dayanarak hükümetin bugün orantılı bazı yeni tedbirler kabul ettiğini söyledi.

Draghi, Astrazeneca aşısı yapıldıktan sonra hayatını kaybeden 2 güvenlik görevlisiyle ilgili olarak, "Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şüpheli vakaları inceliyor ama bunun kullanılmasına devam etmemizi de tavsiye etti." dedi.

Avrupa genelinde aşı tedariklerinde yaşanan gecikmelerden etkilenen ve aşılama kampanyası yavaşlayan İtalya'da bunun yeniden hızlanacağı sinyalini veren Draghi, "Şu anki günlük ritim yaklaşık 170 bin doz. Hedef, yakında bunu üçe katlamak. Şu ana kadar 7,9 milyon doz almış durumdayız ama ilerleyen haftalarda güçlü bir hızlanma olacağına güveniyoruz." diye konuştu.

Başbakan Draghi, aşı üreten ilaç firmalarından taahhütlerine saygı duymalarını beklediklerini, taahhütlerine uymayanlara yönelik kararlar almaya devam edeceklerini vurguladı.

Paskalya Yortusu sırasında bütün ülke "kırmızı bölge" olacak

Draghi başkanlığında bu sabah toplanan Bakanlar Kurulu, Kovid-19 tedbirlerinde bazı değişikliklere giderken yeni kararlar aldı.

Buna göre, ülkede bir bölgenin, serbest dolaşım yasağı da olmak üzere tedbirlerin en sıkı şekilde uygulandığı "kırmızı bölge" kategorisine alınabilmesi için bundan böyle her 100 bin kişide 250 vaka görülmesi yeterli olacak.

Hükümet, ayrıca Hristiyan aleminin 3-5 Nisan'da kutlayacağı Paskalya Yortusu sırasında yayılmanın artmaması için ülkenin tamamında "kırmızı bölge" ilan edilmesine karar verdi.

Başbakan Draghi, başkentte Fiumicino Havalimanı'ndaki aşı merkezini ziyaret etti
Başbakan Draghi, başkentte Fiumicino Havalimanı'ndaki aşı merkezini ziyaret etti
Başbakan Draghi, başkentte Fiumicino Havalimanı'ndaki aşı merkezini ziyaret etti
Başbakan Draghi, başkentte Fiumicino Havalimanı'ndaki aşı merkezini ziyaret etti

Mario Draghi, Başbakan, İtalya, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başbakan Draghi, başkentte Fiumicino Havalimanı'ndaki aşı merkezini ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

CHP'den Erdoğan'ın duyurduğu Ekonomi Reform Paketi'ne ilk yorum: 19 yıllık AK Parti yönetiminin 23. paketi Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir için Barcelona harekete geçti Yunan kanalının FETÖ skandalına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Vahim bir gelişmedir Vedat Milor'dan 'utandıran' patso itirafı Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 yendiği maçta pas rekoru kırdı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı
Meral Akşener: Pervin Buldan bana 'azmettirici' dediği için arkadaşlarımız İmamoğlu'nun 8 Mart paylaşımına üzüldü Meral Akşener: Pervin Buldan bana 'azmettirici' dediği için arkadaşlarımız İmamoğlu'nun 8 Mart paylaşımına üzüldü         
22:59
Türk sinemasına iz bırakan usta yönetmen Ertem Göreç yaşamını yitirdi Türk sinemasına iz bırakan usta yönetmen Ertem Göreç yaşamını yitirdi         
22:37
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısından dolayı hiç kimse ölmedi Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısından dolayı hiç kimse ölmedi         
22:24
Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reform paketine itiraz var Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reform paketine itiraz var         
21:42
Tırın 20 aracı biçtiği zincirleme kazada yaralı kurtulan sürücü o anları anlattı Tırın 20 aracı biçtiği zincirleme kazada yaralı kurtulan sürücü o anları anlattı         
21:17
Son Dakika: Türkiye'de 12 Mart günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 14 bin 941 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Mart günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 14 bin 941 yeni vaka tespit edildi         
20:59
Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı         
19:44
Bursa'da freni boşalan tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı Bursa'da freni boşalan tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı         
18:01
Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor         
15:44
SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku         
15:03
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi         
10:21
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 23:05:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başbakan Draghi, başkentte Fiumicino Havalimanı'ndaki aşı merkezini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei