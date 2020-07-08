İtalya'da Kovid-19'un merkez üssünde yoğun bakımda hasta kalmadı - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19'un merkez üssünde yoğun bakımda hasta kalmadı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en yoğun görüldüğü ve en çok can kaybının yaşandığı kentlerden Bergamo'daki Papa 23. Jean Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde virüsten tedavi gören kimse kalmadı.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en yoğun görüldüğü ve en çok can kaybının yaşandığı kentlerden Bergamo'daki Papa 23. Jean Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde virüsten tedavi gören kimse kalmadı.

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İtalyan ANSA ajansında çıkan habere göre, Kovid-19 teşhisi konulan ilk hastanın 23 Şubat'ta başvurduğu Bergamo'daki hastanede, 137 gün sonra yoğun bakım ünitesinde hiç Kovid-19 hastası kalmadı.


Doktor, hemşire, sağlık çalışanı, temizlik görevlilerden oluşan 400 kadar hastane çalışanı, yoğun bakımda hiç Kovid-19 tedavisi gören hasta kalmaması sebebiyle önce ölenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, ardından da elde ettikleri bu sonucu alkışladı.


İtalya'da salgının en çok etkilediği kuzeydeki Lombardiya bölgesinin kenti Bergamo'da bugüne kadar 14 bin 588 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu. Bergamo, ülke genelinde de en çok vaka görülen 4. şehir durumunda.

Salgının bir dönem merkez üssü olan Bergamo, binlerce cenazenin askeri kamyonlarla taşındığı görüntülerle gündeme gelmişti.


Öte yandan, Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınına ilişkin günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 15 kişi hayatını kaybetti. Salgının görüldüğü 4 ayı aşkın sürede Kovid-19'dan ölenlerin toplam sayısı ise 34 bin 914'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 193 yeni vaka kaydedilirken, Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 242 bin 149'a ulaştı.

İtalya, Papa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 21:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19'un merkez üssünde yoğun bakımda hasta kalmadı - Son Dakika
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