İtalya'da Kovid-19'un yayılmasını önlemek için yeni önlemler alınıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19'un yayılmasını önlemek için yeni önlemler alınıyor - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19'un yayılmasını önlemek için yeni önlemler alınıyor

40 dakika önce

İtalya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçmek için yeni tedbirler alındı.

İtalya'da Kovid-19'un yayılmasını önlemek için yeni önlemler alınıyor, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçmek için yeni tedbirler alındı.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın imzaladığı yeni talimatname doğrultusunda, ülke genelinde tüm park ve bahçeler halkın erişimine kapatılırken, tüm açık hava etkinlikleri de yasaklandı.

Yeni talimatta, halka sadece evinin yakınında bireysel şekilde spor yapması öngörülürken, kişilerin arasına 1 metre mesafe koyması gerekliliği vurgulandı.

Bakan Speranza'nın talimatına göre, ikinci ya da yazlık evlere yapılan seyahatler de yasaklandı. Ülkede demir yolu ve göl kenarlarındaki gıda ve içecek satan büfeler de kapatıldı. Sadece otoyol, hastane ve havaalanlarındaki büfeler açık kalabilecek.

Söz konusu tedbirler 25 Mart'a kadar geçerli olacak, gerekirse bu tarih uzatılacak.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, bazı uzmanlar 23 ile 28 Mart arasında virüsün yayıldığı kişi sayısının zirve yapmasını bekliyor.

Başbakan Giuseppe Conte, 9 Mart'ta imzaladığı kararnameyle, ülke genelinde serbest dolaşımı yasaklayan, evden zorunlu ihtiyaçlar dışında çıkışları sınırlandıran sıkı karantina tedbirlerini uygulamaya koymuş, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteleri, tüm spor müsabakalarını 3 Nisan'a kadar askıya almıştı.

Koronavirüs dolayısıyla 4 bin 32 kişinin öldüğü ülkede, 37 bin 860 kişi tedavi görüyor.

fahrettin koca, Koronavirüs, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:48 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler         
18:01
Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı         
17:49
Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi         
15:22
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi         
14:40
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti         
14:24
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir         
10:43
Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu         
10:26
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak         
09:57
Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti         
09:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi         
09:39
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı         
09:33
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı         
08:18
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 04:28:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da Kovid-19'un yayılmasını önlemek için yeni önlemler alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]