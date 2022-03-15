İtalya'da Kovid-19 vakaları artmaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya'da Kovid-19 vakaları artmaya başladı

15.03.2022 22:21
İtalya'da Kovid-19 vakaları artmaya başladı

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 85 bin 288 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 85 bin 288 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 587 bin 15 testte 85 bin 288 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece en son 9 Şubat'ta 81 bin 367 ile 80 binin eşiğinin üzerinde kaydedilen günlük vaka sayısı, o tarihten beri ilk kez bu denli yüksek çıktı.

Salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 13 milyon 489 bin 319'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı, 1 milyon 36 bin 124 olarak kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 180 artarak 157 bin 177'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 53 bin 349 artışla, 12 milyon 296 bin 18'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 135 milyon 165 bin 298 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 48 milyon 412 bin 500 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 89,6'yı buldu.

Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada 38 milyon 243 bin 667 hatırlatıcı doz uygulandı.

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Tunus ile İtalya askeri iş birliğini görüştü Son dakika gündem: Tunus ile İtalya askeri iş birliğini görüştü Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı

İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19 vakaları artmaya başladı - Son Dakika


Son Dakika
22:09 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, NATO'ya eleştiride bulundu: Kapıları açık olsaydı savaş 20 gün sürmezdi
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilerle ilgili açıklama! Yapılan yenilikleri tek tek sıraladı
20:37 Taraftarı çıldırttı! Rıdvan Dilmen'den Arda Güler yorumu geldi: Hiç uğraşmasınlar, olmaz
20:32 Suç duyurusu nedeniyle EPGİS'ten yeni karar! Fiyatlar hakkında yapılan bilgilendirme askıya alındı
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı: Dışişleri Bakanım önce Moskova sonra Kiev'e gidecek
19:38 THY'den yeni açıklama! 4 ülkeye seferlerini iptal etti
19:34 Ukrayna saldırılarını takip eden FOX News kameramanı yaşamını yitirdi
19:30 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 115 kişi hayatını kaybetti, 24 bin 614 yeni vaka tespit edildi
19:14 TRT'den ayrılan Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu! Yoğun ilgi karşısında ne yapacağını bilemedi
19:07 Başkent Kiev güne bomba sesleriyle uyandı! Ukrayna ordusu, Rus tankını imha ettiği anları paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 22:27:14. #1.13#
SON DAKİKA: İtalya'da Kovid-19 vakaları artmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement