İtalya'da Kovid-19 vakaları hızla artmaya devam ediyor - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19 vakaları hızla artmaya devam ediyor

30.10.2020 20:31
İtalya'da Kovid-19 vakaları hızla artmaya devam ediyor, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 31 bin 84 yeni vaka kaydedildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 31 bin 84 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 31 bin 84 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri ülkede, bir günde kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Virüs kapan kişi sayısı toplam 647 bin 674 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 300 bini geçerek, 325 bin 786'ya ulaştı. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 1746'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 199 artarak 38 bin 321'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 4 bin 285 artışla 283 bin 567 oldu.

"Yine yaşlılar etkileniyor"

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) haftalık raporunda ülkede geçen hafta boyunca vakaların hızla arttığına işaret edilerek, son başbakanlık kararnamesinde getirilen sıkı tedbirlere uyulması çağrısı yapıldı.

ISS Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, bulaşma katsayısının 1,7'ye kadar yükseldiğine dikkati çekerek, 11 bölgede durumun ciddi olduğunu, vakaları takipte güçlüklerle karşılaştıklarını belirtti.

"Salgından bu dönem yine yaşlılar etkilenmeye başladı." diyen Brusaferro, virüsün yaşlılara bulaşmasının endişe verici olduğunu söyledi.

Salgının ikinci dalgasında en çok etkilenen bölgelerden Campania'da Bölge Yönetim Başkanı Vincenzo de Luca artan vakalar karşısında ilkokulları tatil ettiğini açıkladı.

Bu arada, Campania Bölgesi'nde yoğun bakım ünitelerindeki doluluk nedeniyle bölgede daha önce emekliye ayrılmış anestezistler yeniden göreve çağrıldı.

Ülkede yetkililer de zorunlu haller dışında sosyalleşme maksatlı dışarı çıkılmamasını tavsiye etmeye başladı.

İtalyan basınında çıkan bazı haberlerde, ülkede ilerleyen günlerde bahar döneminde uygulananan karantina kadar sıkı olmasa da yayılmayı kontrol altına almak için yeniden karantina uygulanmasının düşünüldüğü ifade edildi.

İtalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19 vakaları hızla artmaya devam ediyor - Son Dakika


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