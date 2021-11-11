İtalya'da Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 8 bin 569 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 595 bin 812 testte, 8 bin 569 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Ülkede dün ise 7 bin 891 vaka kaydedilmişti.

Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 835 bin 435'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 106 bin 920'ye çıktı.

Son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 67 artarak 132 bin 618'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 4 bin 569 artışla 4 milyon 595 bin 897'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, bugün itibarıyla 91 milyon 468 bin 931 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 274 bin 174 oldu.