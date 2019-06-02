İtalya'da kruvaziyer, tekneye çarptı: 5 yaralı
10 dakika önce
İtalya'nın Venedik kentinde, bir kruvaziyerin iskele ve tekneye çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
İtalya
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:07 Kaynak: AA
'nın Venedik
kentinde, bir kruvaziyerin iskele ve tekneye çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
İtalya basınında yer alan haberlerde, Venedik'te Giudecca kanalında kontrolü kaybeden büyük bir kruvaziyerin, turist
teknesi ve iskeleye çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
Sosyal medyadaki görüntülerde, geminin iskele ve tekneye çarpmasıyla turistlerin panik içinde kaçtığı görülüyor.
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