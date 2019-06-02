Son Dakika Haberleri: İtalya'da kruvaziyer, tekneye çarptı: 5 yaralı
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İtalya'da kruvaziyer, tekneye çarptı: 5 yaralı

10 dakika önce

İtalya'nın Venedik kentinde, bir kruvaziyerin iskele ve tekneye çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

İtalya'da kruvaziyer, tekneye çarptı: 5 yaralı, System.String[]
İtalya'nın Venedik kentinde, bir kruvaziyerin iskele ve tekneye çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
İtalya basınında yer alan haberlerde, Venedik'te Giudecca kanalında kontrolü kaybeden büyük bir kruvaziyerin, turist teknesi ve iskeleye çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
Sosyal medyadaki görüntülerde, geminin iskele ve tekneye çarpmasıyla turistlerin panik içinde kaçtığı görülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:07 Kaynak: AA
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