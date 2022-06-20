İtalya'da kuraklık endişe verici boyutlara ulaştı - Son Dakika
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İtalya'da kuraklık endişe verici boyutlara ulaştı

20.06.2022 19:24

İtalya'da bu yıl düşük seyreden yağış oranı ve son dönemde yüksek sıcaklıkların etkisiyle görülen kuraklık nedeniyle alarm verildi.

İtalya'da bu yıl düşük seyreden yağış oranı ve son dönemde yüksek sıcaklıkların etkisiyle görülen kuraklık nedeniyle alarm verildi.

İtalyan basınındaki haberlerde, başkent Roma'nın içinde bulunduğu Lazio Bölgesi Yönetimi'nin, bölge genelinde kuraklıkla mücadele için olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiği, kuraklıktan etkilenen kuzeydeki bazı bölgelerin de benzer tedbiri alacağı belirtildi.

Lazio Bölgesel Yönetim Başkanı Nicola Zingaretti, aldıkları bu tedbirle hane tüketiminden başlamak üzere su tasarrufu gibi önlemler almayı amaçladıklarını bildirdi.

Son 70 yılın en kötü kuraklığını yaşayan ve suları dörtte üç oranında azalan ülkenin en büyük akarsuyu Po Nehri'nin geçtiği Piyemonte, Lombardiya, Veneto ve Emilia-Romagna bölgelerinin, Lazio Bölgesi gibi kuraklıkla mücadele için "OHAL" ilan etme hazırlığında olduğu kaydedildi.

Bölge yönetimleri, hükümetle görüşecek

Söz konusu bölge yönetimlerinin kuraklıkla mücadele için hükümetle konuyu değerlendirmek üzere 22 Haziran Çarşamba günü bir araya geleceği aktarıldı.

Bölge yetkililerinin "OHAL" ilan edilmesini ve Kovid-19'un yol açtığı zararları karşılamak için Avrupa Birliği'nden temin edilen mali toparlanma fonundan yararlanılmasını isteyeceği belirtildi.

Yetkililerin, bu önlemle özellikle enerji sektöründe su kullanımını azaltmayı hedeflediği ifade edildi.

Diğer yandan İtalya'nın ANSA ajansının haberinde, Po Nehri'ndeki kuraklığın tarımsal üretimin yüzde 30'unu tehdit ettiği ve yol açtığı zararın şu ana kadar 2 milyar avronun üzerinde olduğu aktarıldı.

İtalyan basınında, geçen hafta sonu çıkan haberlerde de kuraklık nedeniyle kuzey bölgelerinde 170 kadar yerleşim yerinde, suyun sadece içme ve yemek hazırlama gibi temel amaçlar için kullanılması talimatı verildiği belirtilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da kuraklık endişe verici boyutlara ulaştı - Son Dakika

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