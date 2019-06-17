Son Dakika Haberleri: İtalya'da 'Kuran kursunda çocuklara şiddet' iddiası: 2 kişi gözaltında
BBC
Son Dakika Dünya Haber

İtalya'da 'Kuran kursunda çocuklara şiddet' iddiası: 2 kişi gözaltında

1 saat önce

İtalya'nın Pisa kentinde 2 kişi, "Kuran kursunda küçük yaştaki çocuklara şiddet uyguladıkları" iddiasıyla gözaltına alındı.

İtalya'da 'Kuran kursunda çocuklara şiddet' iddiası: 2 kişi gözaltında, System.String[]

İtalya'nın Pisa kentinde 2 kişi, Kuran kursunda küçük yaştaki çocuklara şiddet uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Senegal asıllı çocukların, Kuran'ı ezbere okuyamamaları halinde sopalarla dövüldüğü öne sürülüyor.

Pisa'ya bağlı Santa Croce sull'Arno ilçesinde "Senegal Kültür Derneği" olarak kullanılan bir apartman dairesinde verilen kursa, 7-17 yaşları arasındaki 60 kadar çocuğun katıldığı belirtiliyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre, güvenlik güçleri bir ihbar üzerine birkaç aydır Kuran kursunu takibe aldı.

Polisin binaya gizli kameralar da yerleştirerek yürüttüğü inceleme sonucunda "kursu veren iki öğretmen" gözaltına alındı.

Bu kişilerin yanı sıra bir dernek üyesi hakkında da soruşturma açıldı.

Tahta ve demir sopalar ele geçirildi

Kursun yapıldığı binaya yapılan baskında da tahta ve demir sopalar ele geçirildi.

İtalyan basınına göre, gizli kameralardan elde edilen görüntüler çocukların sırtlarına, ellerine ve kalçalarına bu sopalarla sert darbeler indirildiğini, çocukların da bu sırada ağlayarak yalvardığını gösteriyor.

"Öğretmenler" çocuklara "şiddet uygulamakla" ve "onları istismar etmekle" suçlanıyor.

Haberin basında yer almasının ardından sosyal medyada, aralarında aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin lideri Giorgia Meloni de dahil olmak üzere bazı kesimlerden tepkili yorumlar geldi.

Meloni Twitter'a yazdığı mesajında "SKANDAL! Pisa'da çocuklar Kuran öğretilen bir nevi İslami okulda sopalarla dövülüyordu. Küçüklere saygısı olmayanların İtalya'da yeri yok. Bizim medeniyetimiz bu, saygı duymuyorsanız defolun gidin" dedi.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:14 
Senegal, Kuran-ı Kerim, İtalya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Juventus'un yeni hocası Sarri oldu Askerde dayak yediğini öne süren er karakola şikayette bulundu Babasını, komando bıçağıyla boğazında bıçaklayan genç kendini böyle savundu İran uranyum zenginleştirme limitini 27 Haziran'da aşacağını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 15:45:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalya'da 'Kuran kursunda çocuklara şiddet' iddiası: 2 kişi gözaltında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]