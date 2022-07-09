İtalya'da Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika
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İtalya'da Kurban Bayramı namazı kılındı

09.07.2022 10:32

İtalya'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı dolayısıyla bulundukları kentlerdeki camilerde bayram namazı kıldı.

İtalya'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı dolayısıyla bulundukları kentlerdeki camilerde bayram namazı kıldı.

Kuzeydeki Milano kenti ve çevre vilayetlerde yaşayan Türk toplumu, sabah bayram namazında bir araya geldi. Milano, Venedik, Como, Modena, Imperia kentlerinde yaşayan Türk vatandaşları, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camilerinde bayram namazını kılıp bayramlaştı.

Vatandaşlar, Milano kentinde DİTİB İtalya'ya bağlı DİTİB Milano Derneğinde kahvaltılı bayramlaşma programına yoğun ilgi gösterdi.

AA muhabirine, programa dair bilgi veren DİTİB Milano Din Görevlisi Yusuf Özel, bayram namazı vaazında, bayramlaşmanın önemi, dargınların barışması, büyüklerin bayramının kutlanması ve kurban kesenlerin kesemeyenlerle dayanışma çerçevesinde pay göndermesinin üzerinde durduklarını aktardı.

Özel, bayramın dünyaya huzur getirmesi dileğiyle bu bayram öncesinde DİTİB Milano Derneği olarak Milano'da faaliyet gösteren Ukrayna Kilisesi'ne tıbbi malzeme ve ambulans alımı için yardım ettiklerini de ifade etti.

Roma, Floransa ve Napoli'de farklı kentlerinde yaşayan Müslümanlar da bayram namazı için bir araya geldi.

Öte yandan, İtalya Serie A takımlarından Milan da sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

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Hacı Bayram Veli Camii'nde Kurban Bayramı namazı kılındı Hacı Bayram Veli Camii'nde Kurban Bayramı namazı kılındı Kurban Bayramı namazı ilk Iğdır'da kılındı Kurban Bayramı namazı ilk Iğdır'da kılındı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika

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