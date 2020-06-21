İtalya'da küresel ısınmaya karşı buzulları korumak için brandalı çözüm
Kayak sezonunun sona erip havaların ısınmasıyla kolları sıvayan ekipler, İtalya'da, Alp dağlarının eteklerindeki beyaz örtüyü, güneş ışınlarından korumak için özel beyaz brandalarla kaplıyor.
Kayak sezonunun sona erip havaların ısınmasıyla kolları sıvayan ekipler, İtalya'da, Alp dağlarının eteklerindeki beyaz örtüyü, güneş ışınlarından korumak için özel beyaz brandalarla kaplıyor.View on euronews
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21.06.2020 22:59:45. #1.13#
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